Houve menos casos de gripe este inverno devido à prevenção para a covid-19

Os casos de gripe em Portugal tiveram pouca expressão por causa das medidas para conter a covid-19.

Os especialistas dizem que é importante prevenir a próxima época gripal, sobretudo através da vacinação dos grupos de risco e da continuação do cumprimento das medidas de prevenção impostas na pandemia.

A gripe afeta sobretudo as pessoas com mais de 65 anos, com doenças crónicas e com terapêuticas imunossupressoras. É nestes grupos que a prevenção é mais importante, por causa das complicações que podem surgir.

O estudo "Burden of Acute Respiratory Infections" analisou o impacto da gripe em Portugal ao longo de 10 épocas. Entre 2008 e 2018, foram registados por ano, entre 150 e 300 mil casos de gripe. Já o impacto na mortalidade pode rondar as 1.500 a 2 mil mortes por época.