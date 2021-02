Vários países da Europa apertam restrições devido ao aumento de novos casos de covid-19

Em Espanha, o número de infeções está a diminuir e o país aposta na vacinação. Madrid começou hoje a vacinar as pessoas com mais de 80 anos, à semelhança do que já acontece noutras comunidades autónomas.

Na primeira vaga, morreram mais de 43 mil idosos em lares espanhóis.

A Finlândia é o terceiro país da Europa com a taxa de infeção mais baixa. Mas com o aumento de casos, sobretudo na capital Helsínquia, o país começa no dia 8 de março um confinamento de três semanas.

A Hungria prolongou o confinamento até 15 de março devido ao aumento de casos de covid-19 no país.