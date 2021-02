Covid-19. CDS pede plano de desconfinamento ao Governo

O Presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, visitou esta sexta-feira de manhã uma barbearia no Seixal, onde pediu ao Governo um plano de desconfinamento, com um calendário, como fizeram os ingleses.

Lembrou que há pessoas sem dinheiro para pagar as contas ou comer, por causa da crise provocada pela pandemia.

Questionado sobre a candidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa, disse que ia reunir com o ex-comissário europeu esta sexta-feira à tarde e que depois disso falava sobre a candidatura.