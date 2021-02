Covid-19. Madrid mantém restrições por duas semanas  

Os Estados Unidos já vacinaram 50 milhões de pessoas. Na Europa, Espanha está a diminuir o número de contágios, mas decidiu prolongar as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal.

A Coreia do Sul e Hong Kong, dos primeiros a serem afetados pela pandemia, só agora é que arrancaram com as campanhas de vacinação.

O Brasil ultrapassou as 250 mil mortes por covid-19 e é, depois dos Estados Unidos, o país com mais vítimas mortais. Mantém uma média diária de mil mortes nas últimas cinco semanas.