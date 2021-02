Covid-19. Vacinação diminui taxa de incidência entre profissionais de saúde do hospital São João

A vacina contra a covid-19 está a revelar-se eficaz entre os profissionais de saúde do hospital de São João, no Porto. O diretor do serviço de saúde ocupacional diz que os sete casos positivos detetados este mês fora identificados em pessoas que não foram vacinadas.

“Anteriormente à época de vacinação, neste hospital, a incidência de doença rondava os 50 casos por semana. Atualmente, no mês inteiro de fevereiro, tivemos cerca de sete casos. Todos eles em profissionais não vacinados. Ainda assim a incidência que temos num mês inteiro é inferior àquilo que tínhamos por dia antes de iniciarmos a vacinação”, afirma Pedro Norton.

O diretor do serviço de saúde ocupacional sublinha ainda que esta “é a primeira evidência de que de facto a vacina é eficaz e isso abre uma janela de esperança para os restantes cidadãos portugueses”.