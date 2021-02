Portugal com mais 58 mortes e 1.027 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 58 mortes e 1.027 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.843 mortes e 802.773 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 72.037 casos, menos 1.811 em relação a quinta-feira.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.404 doentes, menos 209 do que ontem, dos quais 522 em cuidados intensivos, menos 14 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 53.166 contactos, menos 4.528 relativamente ao dia anterior.

Os dados desta sexta-feira revelam ainda que mais 2.780 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 714.493 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O Governo vai anunciar esta sexta-feira as medidas para novo período de estado de emergência, a vigorar entre 2 e 16 de março, depois de o Presidente da República, numa declaração ao país, ter desaconselhado um desconfinamento antes da Páscoa, por "prudência" e "segurança".

A circulação entre concelhos em Portugal continental volta a estar proibida entre as 20:00 desta sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, sem prejuízo das exceções previstas, no âmbito do estado de emergência para combater a pandemia.

Independentemente do nível de risco de transmissão do novo coronavírus SARS-COV-2, em que apenas 15 municípios permanecem em risco extremo, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, a proibição de circulação entre concelhos aplica-se a todo território continental português.

A proibição da circulação entre os 278 municípios do continente durante o fim de semana tem sido aplicada, sucessivamente, desde o período do Ano Novo, mas registou um alargamento do horário de aplicabilidade a partir de 15 de janeiro, com o novo confinamento geral.

O controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais com Espanha vai manter-se até dia 16 de março, de acordo com um comunicado feito esta sexta-feira pelo Ministério da Administração Interna.

No comunicado, é anunciado ainda que vão ser acrescentados dois novos Pontos de Passagem Autorizados (PPA), em Ponte da Barca e Vinhais, que irão funcionar entre as 06:00 e as 09:00 e as 17:00 e as 20:00.

A circulação entre Portugal e Espanha vai assim continuar limitada e só poderá ser feita através dos PPA. Entre as permissões de passagem estão o transporte internacional de mercadores, trabalhadores transfronteiriços e de carácter sazonar, devidamente documentados, e veículos de emergência, socorro e serviço de urgência.

O primeiro-ministro, António Costa, explicou esta sexta-feira, no final da reunião de líderes europeus, que a Comissão Europeia está a preparar um documento que assegure condições de circulação na União Europeia sem ser preciso fazer quarentena. Adiantou também que há uma "preocupação generalizada" entre os estados-membros em relação à pandemia.

O documento, que Bruxelas chamou de "certificado verde" e espera ter disponível até ao verão, vai ser baseado em três critérios: infeção anterior, vacinação contra a covid-19 e um teste negativo no momento da viagem. Vai ser comum a toda a União Europeia e é de "reconhecimento mútuo", disse o primeiro-ministro.

António Costa salientou que, nos próximos meses em que vai ser preparado, é fundamental que a Comissão Europeia tenha informação científica consolidada sobre o grau de imunização das vacinas e de posterior infeção.

Pandemia matou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus provocou a nível mundial pelo menos 2.508.786 mortes entre os mais de 112.955.460 casos de infeção oficialmente diagnosticados em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 11.340 mortes e 450.127 novos casos de infeção, indica hoje o balanço diário da France-Presse (AFP).

Entre os casos de infeção pelo SARS-CoV-2, pelo menos 69.278.500 são hoje considerados como curados.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis