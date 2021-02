Ainda sem data para reabrir o comércio e a restauração, as associações do setor estão preocupadas com o futuro. Defendem que alguns negócios já deviam ter as portas abertas e pedem para ser dos primeiros a desconfinar.

Ontem, o primeiro-ministro disse que ainda não é tempo para relaxar mas reconheceu o custo muito alto das medidas. E um inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal é revelador disso mesmo. Mais de 60% das empresas estão com quebras na faturação e, para a maioria, o volume de negócios está num nível igual ao do primeiro confinamento.

A realidade é mais preocupante entre as microempresas, já que apenas 48% dizem ter capacidade para sobreviver mais seis meses nestas condições.