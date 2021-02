Núncio apostólico no Iraque testa positivo à covid-19 a uma semana da visita do Papa

O embaixador do Vaticano em Bagdad, o núncio apostólico Mitja Leskovar, testou positivo para covid-19 a uma semana da visita do Papa Francisco ao Iraque, mas o programa da viagem não será alterado, disseram hoje fontes da nunciatura.

"O embaixador deu positivo para coronavírus, mas tem sintomas ligeiros e está isolado", disse uma fonte da nunciatura por telefone, que pediu anonimato.

Leskovar, de 51 años, "continua o seu trabalho para organizar a visita do papa ao Iraque", indicou, acrescentando que a doença do núncio não afetará a visita do papa ao pais, a decorrer entre 05 e 08 de março.

O pontífice costuma ficar nas nunciaturas dos países que visita, mas não foram divulgados detalhes sobre onde vai pernoitar no Iraque.

Leskovar, de origem eslovena e no cargo desde maio de 2020, preparou a viagem do Papa Francisco nas últimas semanas, viajando a vários lugares do Iraque.

Na última quinta-feira, o porta-voz da mais alta autoridade xiita no Iraque, Ali al Sistani, que se tem encontro marcado na cidade sagrada de Najaf com o papa Francisco, também testou positivo para o coronavírus.

Esta é a primeira viagem apostólica do papa depois de mais de um ano sem deslocações devido à pandemia, visita que o sumo pontífice planeava há muito para apoiar a comunidade cristã do país, vítima da perseguição dos jihadistas nos últimos anos.

Até ao momento, o Iraque contabilizou mais de 690.000 casos de coronavírus e 13.300 mortes, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde num momento em que o país impôs medidas severas para limitar o movimento no país.