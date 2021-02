UE estima alcançar normalidade na produção e distribuição de vacinas dentro de duas a três semanas

A União Europeia (UE) estima que dentro de duas a três semanas" "tudo vai funcionar normalmente" na produção e distribuição de vacinas contra a covid-19 nos estados-membros, segundo a comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira.

"A nossa expetativa é que dentro de duas, três semanas, tudo vá funcionar normalmente com os níveis de produção e de distribuição muito mais fortes do que até agora", sublinhou a comissária portuguesa em entrevista à agência noticiosa espanhola Efe.

Elisa Ferreira acredita que à medida que se alcance a "velocidade de cruzeiro" os países terão de concentrar-se na "capacidade" de administrar as vacinas à população, porque irão "chegar, chegar e chegar".

A comissária europeia rejeitou a ideia de que a UE esteja muito atrasada na campanha de vacinação relativamente a outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido ou Israel, que vão na liderança mundial.

"Quero divergir um pouco dessa ideia de que estamos muito atrasados, estamos a trabalhar com grande segurança para que os cidadãos possam ter confiança", frisou, numa alusão ao trabalho da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), que avalia e autoriza as vacinas que se administram na UE.