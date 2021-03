Escolas públicas e privadas de todos os ciclos fecharam a 21 de janeiro.

Nesta altura em que a situação da pandemia em Portugal está a desagravar-se, questiona-se a reabertura dos estabelecimentos de ensino. Falta saber quando, em que moldes e com que medidas.

Já no ano passado, os alunos do ensino básico estiveram três meses com aulas à distância.