Portugal com mais 34 mortes e 394 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 34 mortes e 394 novos casos de covid-19 (o número mais baixo desde 8 de setembro), segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.351 mortes e 804.956 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 68.370 casos, menos 898 em relação a domingo.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 2.167 doentes, mais 2 do que ontem. Destes, 469 estão nos cuidados intensivos, menos 15 em relação a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 41.227 contactos, menos 4.187 relativamente ao dia anterior.

Os dados desta segunda-feira revelam ainda que mais 1.258 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 720.235 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Dados por região

Das 34 mortes registadas nas últimas 24 horas, 15 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Centro e 9 na região Norte.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 238 novas infeções, contabilizando-se até agora 304.772 casos e 6.846 mortes.

A região Norte tem hoje 74 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 326.378 casos de infeção e 5.215 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 27 casos, acumulando-se 114.984 infeções e 2.915 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 15 casos, totalizando 28.474 infeções e 947 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 12 novos casos, somando 20.110 infeções e 339 mortos.

A Madeira registou 16 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 6.474 infeções e 61 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou 12 novos nas últimas 24 horas e notificados no total 3.764 casos de infeção e 28 mortos.

Covid-19. Os três fatores essenciais para o desconfinamento

O primeiro fator a ter em conta é a transmissão viral na comunidade, que pode ser medida pelo número de novos casos diários e pela taxa de positividade de testes. Neste fator, os valores têm dado uma ideia de que já se pode desconfinar, explica o médico José Artur Paiva.

Porém, há mais dois parâmetros a ter em conta: a capacidade hospitalar e a criação de uma resposta de saúde pública que nos permita viver com o vírus de forma endémica.

Em relação à capacidade hospitalar, José Paiva considera imprescindível atingir a meta dos 200 - 250 doentes internados nas unidades de cuidados intensivos, tal como defende o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Na terceira semana de março estaremos com valores de 200-250 pessoas internadas em UCI", esclareceu o médico.

O terceiro fator é a criação de uma resposta saúde pública que nos permita conviver com o vírus de forma endémica, sem estarmos sempre entre a subida e a descida da curva.

Portugal quer garantir imunização dos europeus "o mais rapidamente possível"

A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu hoje que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia irá trabalhar para alcançar o objetivo de imunização dos cidadãos europeus contra a covid-19 "o mais rapidamente possível".

"Enquanto ministra da Saúde, quero assegurar-vos que a presidência portuguesa fará da luta contra a covid-19 uma prioridade", frisou Marta Temido, momentos antes do início da reunião com os 27 Estados-membros da UE, a que irá presidir, a partir do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.