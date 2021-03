As restrições e a vacinação contra a covid-19 pelo mundo

O esforço de vacinação segue a nível mundial.

O programa Covax das Nações Unidas chegou ao primeiro país africano de língua oficial portuguesa. Chegaram a Angola as primeiras 624 mil doses da AstraZeneca.

Nos Estados Unidos, avança a distribuição da vacina da Johnson & Johnson, ao mesmo tempo que a rival Merck anunciou vai colaborar na produção da vacina unidose.

À Ucrânia chegaram 500 mil doses da AstraZeneca. É um dos países mais atrasados na vacinação na Europa.

A Turquia começou a abrir cafés, restaurantes e escolas em algumas zonas, apesar dos números não terem ainda estabilizado. Os especialistas alertam para o risco da reabertura.

A Alemanha vai prolongar as medidas em vigor, próximas de um confinamento, até 28 de março, com um pequeno alívio: a reabertura de floristas, centros de jardinagem ou livrarias em regiões com valores abaixo dos 35 casos por 100 mil habitantes.

Em França, o recolher obrigatório vai manter-se.