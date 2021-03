Covid-19. "Enquanto a população mundial não estiver imunizada, nenhum país está seguro"

Tiago Correia considera que é importante difundir que nenhum país estará seguro enquanto a população mundial não estiver imunizada.

O professor de Saúde Pública Internacional avisa que não se pode afirmar que, com a imunização de um país, "a pandemia de covid-19 passou".

No Opinião Pública da SIC Notícias, alerta ainda para outros aspetos que devem ser discutidos: "Não sabemos qual é que vai ser o comportamento do vírus com a população vacinada. Sabemos que há um enorme desequilíbrio no acesso às vacinas a nível mundial. E também sabemos que a vacina não é 100% eficaz, significa que em 100 pessoas, 10 podem continuar a ter a doença".

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.351 mortes e 804.956 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.