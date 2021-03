As escolas estão a servir mais de 45 mil refeições a alunos carenciados.

Apenas os estabelecimentos de acolhimento estão abertos. As 700 escolas de referência foram definidas pelo Ministério da Educação, mas neste momento para facilitar as deslocações ou o apoio a alunos com necessidades educativas especiais vários agrupamentos abriram outras escolas, e cerca de 1.400 recebem alunos nesta fase de ensino à distância. O ministro da Educação diz que são 18.000 os alunos em ensino presencial.