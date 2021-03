Estão a morrer menos pessoas com mais de 80 anos devido à covid-19

O número de pessoas com mais de 80 anos a morrer com covid-19 tem diminuído desde fevereiro. A taxa de letalidade nos idosos teve uma quebra de um terço, segundo um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

A quebra da letalidade nos idosos influenciou os números gerais, que registaram também uma descida. A vacinação e a qualidades nos cuidados de saúde poderão justificar destes dados.

O que está agora em questão é saber, tal como acontece em países onde a vacinação está mais desenvolvida nos idosos, se esta tendência se mantém com as duas doses da vacinação.