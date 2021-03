Oliveira de Azeméis faz homenagem às vítimas da covid-19 e a profissionais de saúde da linha da frente

A música ecoou pela cidade de Oliveira de Azeméis para chegar a todos os que sofreram com a covid-19, nos últimos 365 dias de coronavírus em Portugal.

Uma vénia aos profissionais de saúde feita com uma bandeira a meia haste e um minuto de silêncio também a lamentar as vítimas mortais.

A data foi escolhida por marcar o dia em que Portugal confirmou o primeiro caso positivo.

Desde março do ano passado, Oliveira de Azeméis conta 6.210 casos confirmados, cerca de 10% da população do concelho.

A cerimónia, simples, teve poucas presenças físicas. Foi transmitida online, para quem virtualmente a quis acompanhar.

Ao final do dia desta terça-feira serão colocadas velas acesas em cada edifício público do concelho, numa homenagem coletiva a todos os oliveirenses que morreram com covid-19.