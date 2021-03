Comité Olímpico Internacional pede ajuda a Marcelo para vacinar missão portuguesa

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) escreveu uma carta ao Presidente da República para que influencie o Governo português na vacinação da Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, revelou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Em comunicado, o COP deu conta de que Thomas Bach se dirigiu a Marcelo Rebelo de Sousa "no sentido de solicitar a sua ação junto do Governo, de modo a que a Missão Olímpica aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 possa ser previamente vacinada contra a covid-19".

"Embora a vacinação não seja um requisito obrigatório, o COI tem trabalhado em proximidade com os Comités Olímpicos Nacionais para que as suas equipas possam ser vacinadas, de acordo com as orientações e prioridades nacionais, antes de viajarem para Tóquio, pelo que Thomas Bach enfatiza tratar-se de uma medida de segurança sanitária e também um sinal de solidariedade em relação às demais delegações participantes nos Jogos Olímpicos", acrescentou o COP.