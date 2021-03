Rock in Rio Lisboa adiado para 2022

O Rock in Rio foi adiado para junho do próximo ano. Perante as incertezas que se mantêm quanto à viabilidade dos festivais este ano, a organização decidiu planear a 9.ª edição para 2022.

A organização do Rock in Rio esperou até ao último momento para começar a erguer o festival, mas a incerteza provocada pelos efeitos da pandemia de covid-19 no futuro da indústria em Portugal acabou por ditar um novo adiamento.

A atenção está agora virada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Quem já tenha bilhete comprado para as datas deste ano, o ingresso fica automaticamente válido para as novas datas. Quem preferir optar pelo reembolso, poderá pedir a emissão de um vale de igual valor ao bilhete até 31 de dezembro.

O Rock in Rio Lisboa é o segundo grande festival a optar por adiar a edição programada para este ano, depois do NOS Primavera Sound o ter feito esta semana.