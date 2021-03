Covid-19 no mundo. São Paulo impõe confinamento de duas semanas

O aumento exponencial de casos de covid-19 levou o estado brasileiro de São Paulo a impor um confinamento de duas semanas. Já os EUA estão longe do pico registado no início do ano e preparam agora um novo pacote de estímulos para reanimar a economia.

Com uma dotação de quase 1.6 biliões de euros, é o terceiro pacote financeiro a ser lançado durante a pandemia. Inclui fundos para os governos locais e estatais, para a compra de vacinas e para pagamentos diretos aos contribuintes que ganhem menos de 80 mil dólares por ano.

Depois do Senado, falta apenas a luz verde da câmara baixa do Congresso, que deverá chegar já nos próximos dias.

No Brasil, a pandemia está descontrolada. O aumento de contágios e de internamentos já levou o estado de São Paulo a impor um confinamento de duas semanas.