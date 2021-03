Covid-19. Pessoas já vacinadas nos EUA vão poder juntar-se em pequenos grupos sem máscara

Nos Estados Unidos, as pessoas vacinadas contra a covid-19 vão poder juntar-se em pequenos grupos sem utilizar máscara.

As autoridades de saúde do país dizem que os encontros tanto podem ser em locais fechados como ao ar livre e que as pessoas não precisam de usar máscara, nem de cumprir o distanciamento social.

Segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças os vacinados também podem estar com pessoas que ainda não tomaram a vacina, caso estas não apresentem fatores de risco.

"É importante perceber que mais de 90% da população ainda não foi vacinada, e é nossa responsabilidade garantir, no contexto de 60.000 novos casos por dia, que protegemos aqueles que permanecem não vacinados e vulneráveis", disse Rochelle Walensky, diretora do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças.

O Centro de Prevenção e Controlo de Doenças aconselha ainda que quem já está vacinado continue a ter os cuidados necessários e evite ajuntamentos.

Estas novas normas chegam numa altura em que 30 milhões de pessoas, cerca de 9,2% da população, já tem a vacinação completa, e quase 18% - 58,9 milhões de pessoas -, já recebeu pelo menos uma dose.