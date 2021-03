Desconfinamento. Primeira fase deve incluir reabertura de creches e vendas ao postigo

O Governo recebeu esta segunda-feira, na reunião no Infarmed, sugestões de como pode ser feito o desconfinamento que pode começar já na próxima semana.

A primeira fase deve incluir a reabertura das creches, o regresso das vendas ao postigo e os transportes públicos passam a funcionar com 25 por cento da ocupação total.

Se ao fim de 14 dias o país baixar para o nível 3 com 60 casos por 100 mil habitantes já pode reabrir os 1º e 2ª ciclos as atividades com público, mas sem contacto.

A DGS lançou uma norma para o desconfinamento que prevê a testagem de todos os professores, funcionários e alunos da creche até ao secundário.

Os testes vão repetir-se nos concelhos com mais casos de 7 em 7 ou de 14 em 14 dias -depende da incidência de casos na região.