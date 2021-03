Normalizar "mais ainda" o uso de máscara, o distanciamento e o teletrabalho no combate à covid-19

Vasco Peixoto, médico de Saúde Pública, considera que é fundamental pensarmos no que é necessário para manter o nível de transmissão da covid-19 controlada.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, apela a "orientações claras" para valorizar e testar sintomas ligeiros, sobretudo nos concelhos de maior risco de contágio e a uma testagem regular.

"Se não o fizermos, temos muito mais dificuldade em controlar a transmissão", defende, e explica:

"Se não testarmos os sintomas mas fizermos testes em massa em zonas com o risco muito baixo, podemos ter uma taxa de positividade baixa artificial. Por isso, nos concelhos de maior risco temos de ter uma orientação clara".

Vasco Peixoto apela também a "normalizar mais ainda" a utilização de máscara e o distanciamento físico.

"O teletrabalho deve continuar, devemos ter cuidado com os momentos de refeição e com as pessoas com quem queremos ter mais risco", disse.

Sobre as variantes do coronavírus, defende uma posição europeia: "As variantes são o que pode estragar o equilíbrio e a vacinação".