Brasil e México responsáveis por dois terços das mortes na América Latina e Caraíbas

A covid-19 já fez mais de 700 mil mortos na América Latina e Caraíbas. Os 34 países que fazem parte da região totalizam mais mortes do que os EUA e o Canadá ou a Ásia.

O Brasil e o México são responsáveis por dois terços das mortes na região. Com mais de 266 mil vítimas mortais, o Brasil é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, depois dos Estados Unidos. O país enfrenta uma segunda vaga mais impiedosa do que a primeira, não só no que diz respeito ao número de mortes e de infetados mas também ao crescente número de pessoas que tentam sobreviver à crise gerada pela pandemia.