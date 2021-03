Depois de vacinar 60% da população, Israel avança para o seguinte passo: a reabertura da economia e a eliminação gradual das restrições.

Médicos de todo o mundo analisam com grande interesse a informação proveniente dum país que se transformou num caso de estudo sobre a saída do covid-19. Milhões de pessoas no mundo inteiro aguardam com muita esperança as notícias, pelo momento positivas.