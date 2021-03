Covid-19. EUA esperam ter atletas vacinados "bem antes" do início de Tóquio2020

O Comité Olímpico dos Estados Unidos (USOPC) afirmou esta quinta-feira que espera que todos os atletas do país, que vão participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, sejam vacinados contra a covid-19 "bem antes" do início da competição.

"Estamos mais otimistas do que nunca com a perspetiva de os atletas norte-americanos serem vacinados muito antes dos Jogos, alguns mesmo antes de se qualificarem", afirmou Sarah Hirshland, presidente do USOPC.