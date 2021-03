Covid-19. Rt em Portugal está a aumentar

O nível de transmissão do vírus SARS-CoV-2 está a aumentar. Uma situação que pode estar relacionada com o atraso de notificações na Madeira. Os peritos dizem que ainda não é sinal para alarme, mas esta subida obriga a um reforço nas medidas de saúde pública. Principalmente quando se prepara o início do desconfinamento.

Rt é um índice de transmissibilidade do vírus, que calcula a quantidade de contágios que cada infetado provoca. É com base neste valor que têm sido decretadas medidas para abrir ou fechar o país ao longo da pandemia.

À SIC, vários peritos alertam que o nível de transmissão está a subir, apesar da situação ainda não ser alarmante. Nesta fase da pandemia seria previsível uma ligeira subida.

A análise dos modelos matemáticos nem sempre é feita da mesma maneira. Por exemplo, há especialistas que dizem que o atraso de infeções na Madeira fez disparar o nível de transmissão nacional, enquanto outros defendem que não teve qualquer influência.

As advertências vão todas no mesmo sentido: esta subida representa um semáforo amarelo para poder desconfinar com segurança. É necessário reforçar as medidas de saúde pública, a testagem em massa, uma maior eficácia de controlo dos casos através de inquéritos epidemiológicos e mais fiscalização com o isolamento de novos infetados.

Esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge apresentará a atualização do índice mais desejado para pensar o desejado desconfinamento.