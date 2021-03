Sistema de saúde sobrecarregado e falta de restrições: pandemia está descontrolada no Brasil

Vacinação lenta e contágio rápido: para os especialistas esta foi a fórmula que fez com que o Brasil chegasse ao número de 2.349 mortes por covid-19 em apenas 24 horas. É hoje o país com a maior média diária de óbitos, à frente dos Estados Unidos, que têm uma população quase 56 por cento maior.

O aumento de contágios é uma consequência das aglomerações, algumas com o respaldo do poder público, outras, clandestinas. Para o diretor do Conselho Federal de Enfermagem, a falta de restrições tem dificultado o trabalho dos profissionais, que estão sobrecarregados e impactados com a perda de colegas. Segundo ele, desde o início da pandemia, já morreram 648 enfermeiros brasileiros e mais de 49 mil foram infetados pelo vírus.

A situação é grave em praticamente todos os estados brasileiros. A Organização Pan-Americana de Saúde manifestou, esta semana, a preocupação com a situação no país, no pior momento da pandemia.