Covid-19. EUA, Índia, Japão e Austrália juntam-se para produzir vacinas

Os líderes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia comprometeram-se a produzir mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19, na Índia, até ao final de 2022, anunciou esta sexta-feira a Casa Branca

"Estes quatro líderes assumiram um compromisso comum impressionante: com capacidade de produção indiana, tecnologia americana, financiamento japonês e americano e logística australiana, o grupo comprometeu-se a entregar até mil milhões de doses (de vacinas)" para distribuição no sudeste da Ásia, até final de 2022, disse o assessor da Casa Branca para a Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Trata-se de doses da vacina norte-americana Johnson & Johnson, que o anterior Governo do ex-Presidente Donald Trump não incluiu no seu projeto de apoio intensivo - conhecido como 'Warp Speed' - mas que Joe Biden pretende agora incentivar.

"Estamos a lançar uma nova parceria ambiciosa para impulsionar a produção de vacinas para o benefício de todos, em particular da região do Indo-Pacífico", explicou esta sexta-feira o Presidente norte-americano, na abertura da cimeira virtual que juntou os líderes dos quatro países.

"Esta é a primeira cimeira multilateral que tenho a oportunidade de organizar, na qualidade de Presidente", lembrou Joe Biden, no início da conversa com os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, da Índia, Narendra Modi, e da Austrália, Scott Morrison.