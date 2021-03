Covid-19. Vice-reitor da Universidade de Évora defende vacinação de docentes e não docentes

No plano de desconfinamento apresentado pelo Governo, o regresso às aulas para os alunos universitários só vai acontecer daqui a cerca de um mês no dia 19 de abril e há reitores que queriam que as aulas práticas voltassem mais cedo.

O Sindicato do Ensino Superior está indignado pelos professores universitários não estarem incluídos no plano de vacinação. A entidade queixa-se ainda da falta de respostas do Governo da Direção-Geral da Saúde.

A Federação Académica do Porto apela a que ensino superior não seja esquecido na testagem massiva e relembra que quando as aulas voltarem as universidades irão receber muitos alunos vindos de diferentes zonas do país.

O vice-reitor da Universidade de Évora, Soumodip Sarkar, queria que as aulas presenciais regressassem logo a seguir à Páscoa. Esta noite na SIC Notícias, defendeu a vacinação de todo o pessoal docente e não docente.