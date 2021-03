Número de novos casos de covid-19 em Portugal com "diminuição acentuada" a partir de 28 de fevereiro

O número de novos casos de covid-19 teve uma "diminuição acentuada" a partir de 28 de fevereiro, tendo em 10 de março sido de 5.119 casos no acumulado de sete dias, o valor mais baixo desde 29 de setembro de 2020.

Os números são hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na publicação "Indicadores de contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia covid-19 em Portugal" com dados até 10 de março.

"A taxa de incidência de covid-19 a 14 dias foi de 105 casos por cada 100 mil habitantes. Esta taxa tinha atingido um máximo a 29 de janeiro (1.667)", mostram também os indicadores do INE.

Fazendo uma análise a óbitos por regiões, o Instituto Nacional de Estatística realça que, entre 1 e 28 de fevereiro de 2021, o número preliminar de óbitos nas regiões Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Centro situou-se acima da média nacional.

Na Área Metropolitana de Lisboa o número de óbitos foi 1,5 vezes superior ao do período homólogo de referência (média para o mesmo período nos anos de 2015 a 2019) e na região Centro 1,2 vezes superior.

Comparando os resultados das regiões NUTS II (nomenclatura de unidades territoriais na divisão do país) entre as semanas de 2 a 29 de março de 2020 e as semanas de 01 a 28 de fevereiro de 2021, verificam-se valores superiores no período mais recente em todas regiões do país, com exceção da região Norte.

Em 63 municípios o número de óbitos entre 1 e 28 de fevereiro foi 1,5 vezes superior ao valor homólogo de referência, sendo que na semana anterior estavam nessa categoria 105 municípios.

O INE indica também que em 02 de março, data da última atualização de dados ao nível de município, "a tendência para o aumento da concentração territorial do número de novos casos acentuou-se", tendo o valor obtido para esta data (23,4%) sido próximo do valor de 8 de dezembro 2020 (22,0%).

"A 2 de março de 2021, dos 308 municípios portugueses, 258 encontravam-se em situação de risco moderado e apenas oito em situação de risco muito elevado", salienta o INE.

Comparando com a semana anterior (23 de fevereiro), 82% dos municípios registaram uma redução da taxa de incidência cumulativa, incluindo todos os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Contudo, 29 municípios registaram uma taxa de variação positiva da incidência cumulativa a 14 dias, mais 15 do que na semana anterior e mais 22 do que há duas semanas.

A pandemia de covid-19 provocou 16.635 mortes em Portugal dos 812.575 casos de infeção confirmados, segundo a Direção-Geral da Saúde.