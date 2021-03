Covid-19. Cerca de 140 pessoas contraíram o vírus depois de vacinadas na Madeira

Cerca de 140 pessoas contraíram covid-19 na Madeira depois de vacinadas, indicou este sábado o Serviço de Saúde da região autónoma (Sesaram), sublinhando que o medicamento mais eficaz contra o SARS-CoV-2 é a prevenção.

"Mesmo com a vacina, que é altamente eficaz, neste momento, aqui na Madeira, houve pessoas que já estavam vacinadas e adquiriram a doença, algumas delas com alguma gravidade", disse o diretor clínico do Sesaram, José Júlio Nóbrega, quando o arquipélago assinala um ano de pandemia.