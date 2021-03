O Governo britânico deverá anunciar esta segunda-feira se Portugal sai ou mantém-se na lista vermelha de destinos.

Mas, mesmo sem exigência de quarentena, os hoteleiros do Algarve já não esperam turistas ingleses antes do final do verão.

O setor antevê uma retoma lenta, agravada pela oportunidade perdida já na Páscoa.

Ingleses e alemães chegam a representar 60% da ocupação fora da época alta. Só os britânicos compram um terço de todas as dormidas num ano.