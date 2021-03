O regresso à escola de um aluno do 4.º ano em Mangualde

O dia marca o regresso às aulas de milhares de crianças e, com isso, a rotina da manhãs em muitas casas. A SIC acompanhou o regresso à escola de um aluno a frequentar o 4.º ano na escola primária de Mangualde.

O ambiente é descontraído, mas deixa clara ansiedade. Afinal, esta segunda-feira marca o regresso à escola depois do confinamento.

Xavier anda no 4.º ano da escola primária de Mangualde. No último ano do ensino primário, já assume parte da responsabilidade de voltar à escola: a mochila e os livros já são por conta dele.

Entre os últimos preparativos, uma chamada do pai. Também ele regressa hoje à escola em Castelo Branco, mas como professor..