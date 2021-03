Voos de repatriamento de cidadãos brasileiros agendados para 23, 25 e 27 de março

O Brasil autorizou três voos de repatriamento de cidadãos brasileiros entre Lisboa e São Paulo.

O Governo português já assegurou repatriamento de 628 cidadãos de São Paulo para Lisboa pela TAP, nos dias 27 de fevereiro, 11 e 16 de março. Agora, os cidadãos brasileiros que queiram voltar ao país de origem podem também fazê-lo entre os dias 23, 25 e 27 de março pela companhia área Latam.

Com a renovação do estado de emergência, a proibição de viajar para fora da União Europeia estende-se até 17 de abril. Mas com a exceção para voos extraordinários de repatriamento entre Portugal e o Brasil.

Os passageiros devem apresentar um teste PCR negativo 72 horas antes do embarque.