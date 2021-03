Com o sistema de saúde perto do colapso, pandemia é usada como arma política no Brasil

A situção da pandemia continua grave no Brasil, com o contágio da covid-19 descontrolado. Morreram mais de 3 mil pessoas com covid-19 em apenas 24 horas.

O sistema de saúde está em colapso e a pandemia continua a ser usada como arma política.

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que ainda não tomou posse oficialmente, falou da importância do distanciamento. No entanto, não falou sobre a possibilidade de m bloqueio total, apontado pelos especialistas como a forma mais rápida de controlar o vírus.

Já o ex-Presidente Lula da Silva não descarta uma candidatura à presidência. Uma sondagem indica Lula e Bolsonaro em empate técnico. As sondagens também mostraram uma queda na popularidade do presidente do Brasil e um aumento na reprovação da forma como o Governo está a conduzir a crise sanitária.