Imunidade de grupo contra a covid-19 pode não ser alcançada. Porquê?

A revista científica Nature lançou na quinta-feira um artigo onde defende que a imunidade de grupo contra a covid-19 pode não ser alcançada.

De acordo com os cientistas e especialistas entrevistados pela publicação, existem cinco grandes dificuldades. A primeira é a incerteza em relação à capacidade das vacinas, uma vez que não está claro se a vacina previne a transmissão do vírus.

"A imunidade de grupo só é relevante se tivermos uma vacina que bloqueia a transmissão. A única maneira de obter imunidade coletiva na população é dar a vacina a todos ", disse Shweta Bansal, bióloga matemática da Universidade Georgetown em Washington DC à Nature.

A dificuldade na produção e distribuição da vacina é outra preocupação dos cientistas. Segundo os investigadores, a distribuição da vacina é desigual à escala global e mesmo dentro dos países, utilizando o exemplo dos Estados Unidos, onde vários estados têm uma percentagem diferente de pessoas vacinadas.

Nos últimos meses, o aparecimento de novas variantes devido à fácil e rápida capacidade de mutação do vírus que sido outro elemento a ter em conta na equação da imunidade de grupo. As novas variantes podem ser mais transmissíveis e também mais resistentes às vacinas disponíveis no mercado.

Outra resposta para a qual não existe ainda uma resposta é: quanto tempo dura a imunidade? Sabe-se, para já, que as pessoas que foram infetadas com o SARS-CoV-2 desenvolvem alguma imunidade ao vírus, mas, segundo algumas evidências científicas, essa imunidade parece tender a diminuir com o tempo.

Por último, os cientistas consideram que o regresso ao comportamento pré-pandémico à medida que a população é vacinada por constituir um problema.

"A vacina não é à prova de balas", Dvir Aran, um cientista de dados biomédicos do Technion - Instituto de Tecnologia de Israel em Haifa.

De acordo com a revista, à medida que mais pessoas são vacinadas, elas aumentam as interações e isso muda a equação da imunidade de grupo, que depende em parte de quantas pessoas estão expostas ao vírus.