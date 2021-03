Enfermeiros com contratos de substituição começam a ser dispensados

Em plena pandemia, no Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, em Santa Maria da Feira, já há enfermeiros a serem dispensados. Também em Vila Nova de Gaia, há casos de enfermeiros com contratos de substituição que estão a receber cartas a informar que o contrato chegou ao fim.

De acordo com um decreto lei publicado em Diário da República a 13 de março, não é possível a cessação de contratos de profissionais de saúde durante o estado de emergência.

No entanto, um especialista em Direito do Trabalho esclarece que há exceções e que no estado de emergência, que vigora até 31 de março, é possível dispensar enfermeiros com contratos de substituição.

Contactado pela SIC, o Ministério da Saúde não prestou esclarecimentos sobre estes casos.