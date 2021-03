Crianças chilenas sobem a montanha para conseguir internet para as aulas online

Às costas a mochila e, num carrinho de mão, o resto do material que inclui uma secretária e bancos improvisados. Para os dois irmãos, Andry e Manuel, não há desculpas para faltar às aulas mesmo que, para isso, seja necessário subir ao alto de uma montanha para conseguir sinal de internet.

Superar as distâncias tornou-se ainda mais duro para muitas famílias chilenas das zonas rurais, desde que as escolas encerraram. As aulas online são um desafio gigantesco num país como o Chile, mesmo sem uma pandemia. Apesar de ser o terceiro país do mundo que mais vacinou, enquanto não atinge a imunidade de grupo, o Governo impõe duras restrições, com a maioria da população em quarentena total a partir de quinta-feira.

Também serão duas semanas de apertadas medidas na Venezuela, com o reforço das forças de segurança nas ruas, atentas a quem não cumpre. O Presidente, Nicolás Maduro, anunciou uma "quarentena radical" depois de o país ter registado um aumento do número de infeções e de mortes.

Tendência que também se mantém no Brasil. Para conter o avanço do vírus, o Rio de Janeiro e a vizinha Niterói decidiram fechar as atividades não essenciais por 10 dias, restrição que se soma ao encerramento das praias, já aplicado durante o fim de semana.

Nos EUA, depois de uma descida acentuada em janeiro, a curva de novos casos mantém-se agora num planalto, mas as autoridades lembram que o país ainda está longe de ter a situação controlada.