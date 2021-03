Madeira espera retoma do turismo já durante a Páscoa

Há mais esperança do que certezas, mas as reservas aumentaram nos hotéis e estão previstos mais voos. Os turistas não serão tantos como antes da pandemia, nem virão dos mercados tradicionais. A Madeira espera assim a retoma do turismo já durante a Páscoa.

A juntar-se aos novos mercados, estão os turistas nacionais e é com o mercado interno que alguns hotéis contam compor a taxa de ocupação nas próximas semanas.

A Madeira mantém o recolher obrigatório às 19:00 até 29 de março, mas todas as atividades económicas estão a funcionar. E, quem quiser viajar para o arquipélago, pode entrar com um certificado de vacinação completa ou apresentar um teste negativo.