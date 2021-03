Covid-19. Ministro da Saúde do Brasil promete um milhão de vacinados por dia

O novo ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, prometeu esta quarta-feira triplicar o ritmo da campanha de vacinação contra a covid-19 no país, de forma a atingir um milhão de imunizados no país diariamente, num curto espaço temporal.

Naquele que foi o seu primeiro pronunciamento à imprensa após tomar posse como ministro, Queiroga anunciou ainda a criação de uma secretaria específica no seu ministério para discutir medidas de combate à pandemia.

O governante garantiu também que recebeu "absoluta autonomia" do Presidente, Jair Bolsonaro, para construir a sua equipa.

"O senhor Presidente da República deu-me absoluta autonomia para indicar o secretariado do Ministério da Saúde. E eu o fiz, buscando as melhores pessoas para que tenhamos maior sucesso na concretude das políticas públicas", declarou Queiroga no Palácio do Planalto.