Os estudantes do ensino superior alertam para um aumento substancial do abandono escolar no próximo ano. O alerta ouviu-se hoje de manhã, em Coimbra, no protesto com que foi assinalado o Dia do Estudante.

Há ainda receios mais imediatos, como o aviso de que nem todas as instituições de ensino superior estão preparadas para garantir a segurança no regresso às aulas presenciais.