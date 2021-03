GNR identifica parte da comitiva do ministro do Ambiente no Algarve

A GNR foi hoje chamada à barragem de Odeleite, em Castro Marim, para identificar os envolvidos num ajuntamento com cerca de 30 pessoas. Em causa estava uma visita do ministro do Ambiente a várias obras ligadas ao abastecimento de água ao Algarve.

O ministro João Matos Fernandes e a comitiva passaram por Odeleite no âmbito de um roteiro da água.

Apesar dos 150 milhões de hectómetros de água da chuva que foram armazenados desde outubro, mais cedo ou mais tarde, a região algarvia terá de voltar a lidar com a escassez de água.

Matos Fernandes lembra que as previsões são de menos 30% de chuva daqui a 20 anos no sul do país.