Brasil vive pior momento da pandemia a meio de crise política

O Brasil vive o pior momento da pandemia de covid-19 no meio de uma crise política e mais uma derrota da operação Lava Jato.

Num julgamento no Supremo Tribunal Federal, a maioria dos magistrados declarou o ex-ministro Sérgio Moro parcial no processo em que condenou Lula da Silva em 2017 por corrupção, no caso de um apartamento no Guarujá, litoral de São Paulo.

Lula chegou a estar preso cerca de ano e meio e foi impedido de disputar as eleições de 2018. Depois de quase cinco anos, a justiça considerou que o ex-ministro Sérgio Moro agiu com interesses políticos na condução do processo.

Esta quarta-feira, sob pressão política, Jair Bolsonaro oficializou o nome do novo ministro da Saúde, que estava há quase 10 dias no cargo sem tomar posse, e que assume o cargo num momento de descontrolo da pandemia no país.

Brasil ultrapassa 300 mil mortes em pouco mais de um ano de pandemia no país

O Brasil ultrapassou esta quarta-feira a marca das 300 mil mortes devido à covid-19 (300.685), cerca de 13 meses após o registo do primeiro caso de infeção no país, em fevereiro de 2020, informou o executivo.

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.009 óbitos no Brasil, número bastante inferior ao registado na terça-feira, dia em que o país alcançou o recorde trágico de 3.251 mortes num único dia.

O Brasil, que apenas nos últimos dois meses e meio somou 100 mil óbitos, tornou-se assim o segundo país a atingir a trágica barreira das 300 mil vítimas mortais da pandemia, depois dos Estados Unidos.