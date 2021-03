Covid-19. Merkel quer maior produção de vacinas na Europa  

A Alemanha voltou a aumentar o número diário de casos de covid-19. A chanceler Angela Merkel quer acelerar a vacinação no país e um aumento de produção na Europa.

Os alemães estão em confinamento até 18 de abril, mas com restrições no período da Páscoa.

Angela Merkel, alertou esta quinta-feira para o risco da terceira vaga do novo coronavírus e a ameaça das mutações para o país, mas disse acreditar que com a vacina será possível derrotar o SARS-CoV-2.

"Com a vacina, temos uma ferramenta em mãos. Vai durar algumas semanas, mas há luz ao fundo do túnel e vamos derrotar o vírus", disse Merkel no final de uma reunião governamental no Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão.