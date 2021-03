Proibido sair do concelho de residência a partir da meia-noite

O Governo antecipou a proibição de circulação entre concelhos para as 00:00 desta sexta feira, uma regra que se manterá em vigor até 5 de abril, a segunda-feira a seguir à Páscoa.

O Executivo pretende assim que a semana de Páscoa, período de férias para muitos portugueses, seja de confinamento e não de encontros ou deslocações, de forma a evitar um novo agravamento da pandemia.

Esta medida, que também integrou a proibição de circulação entre concelhos no último fim de semana, é uma das alíneas do plano de reaberta a "conta-gotas" que começou em 15 de março e que prevê até 3 de maio uma reabertura "progressiva" e "com segurança".