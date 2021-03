Covid-19. Permitidas viagens para a Madeira e Açores

O Governo regional da Madeira defende que os limites à circulação impostos pelo novo estado de emergência não se aplicam às viagens de lazer para as regiões autónomas e, por isso, as perspetivas para a Páscoa até são boas.

É Eduardo Jesus, Secretário Regional do Turismo da Madeira, que faz a previsão positiva. Segundo as autoridades regionais, os portugueses do continente podem viajar para a Madeira e serão bem acolhidos desde que cumpram as regras sanitárias .

Só estão dispensados de teste os que levem o certificado de vacinação completa e todos os que tenham recuperado da covid-19 nos últimos 90 dias.

Na Madeira, são permitidos passeios, os restaurantes e as esplanadas estão abertos, tal como as lojas de rua e os centros comerciais, mas encerram todos às 18:00 horas e há recolher obrigatório a partir das 19:00 horas.