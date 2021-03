Ensino à distância provocou atrasos nas aprendizagens

Segundo o jornal Público, um grupo de economistas da Nova School of Business and Economics, da Universidade Nova de Lisboa, analisou diferentes estudos internacionais que dizem que os mais prejudicados pelo encerramento das escolas são os alunos mais pobres.

Em Inglaterra, o atraso na aprendizagem dos alunos mais desfavorecidos em relação aos colegas terá aumentado 36%.

Já nos Estados Unidos os estudos concluiram que os alunos do segundo e terceiro anos tinham uma capacidade de leitura 30% inferior à dos colegas dos mesmos níveis de ensino, em anos letivos anteriores.

Ministério da Educação vai voltar a avaliar efeitos do ensino à distância nas aprendizagens

No final do ano letivo, o Ministério da Educação vai voltar a realizar testes de diagnóstico para avaliar os efeitos do ensino à distância nas aprendizagens dos alunos, revelou esta quarta-feira o ministro.

"Estamos a preparar um outro estudo amostral no final deste ano, a coincidir com o que eram as provas de aferição", anunciou Tiago Brandão Rodrigues na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19.

Já no início deste ano, durante o mês de janeiro, cerca de 30 mil alunos dos 3.º, 6.º e 9.º anos, em mais de 1.400 escolas de todo o país, tinham realizado testes de diagnóstico para aferir o que aprenderam durante a pandemia de covid-19.

O objetivo desses testes, cujos resultados deverão ser conhecidos em breve, foi avaliar os conhecimentos dos estudantes em literacias científicas, matemáticas, leitura e informação, tendo em conta a situação excecional que se viveu durante mais de três meses em que as aulas presenciais foram suspensas e substituídas pelo ensino à distância.