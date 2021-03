Mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 dadas pelo mundo

Em todo o mundo, já foram administrados mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.

A China e os Estados Unidos são os países que mais pessoas vacinaram. Na Europa, o processo continua mais lento do que o desejado.

Entre os 10 países do mundo com mais vacinas já administradas, só há um da União Europeia e aparece, apenas, no 7º lugar. É a Alemanha, com mais de 11 milhões de vacinas dadas. França e Itália, surgem, apenas, na 11ª e 13ª posições.

Mas os governos garantem que o processo, apesar da dificuldade na obtenção de vacinas, vai acelerar. O executivo francês anunciou este sábado a chegada de mais 3 milhões de doses na próxima semana.