Seleção das Honduras revela que jogador do Boavista testou positivo à covid-19

O avançado Jorge Benguché, que alinha no Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, anunciou hoje a Federação de Futebol das Honduras.

"Jorge Benguché testou positivo no exame PCR e está assintomático. Os cuidados necessários estão a ser cumpridos e um novo teste será realizado esta manhã para confirmar o resultado", lê-se numa nota emitida pelo organismo, nas redes sociais.

Jorge Benguché foi convocado pelo treinador uruguaio Fabián Coito, a par do companheiro de equipa Alberth Elis, para os jogos particulares com Bielorrússia (1-1), realizado na quarta-feira, em Zhodino, e Grécia, que começa às 15:00, em Salónica.

As Honduras preparam as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, diante dos Estados Unidos, em junho, que antecederão a Gold Cup 2021, de 10 de julho a 01 de agosto, e o início do apuramento para o Mundial2022, no Qatar, a partir de setembro.