Número de mortes devido à covid-19 no México é 60% superior ao registado

O México reviu o número de mortes causadas pelo novo coronavírus, que é afinal 60% superior ao relatado anteriormente. Acredita-se agora que mais de 321.000 pessoas morreram com covid-19 no país.

Esta revisão, como explica a BBC, coloca o México como o segundo país com mais mortes relacionadas com a covid-19 no mundo, depois dos EUA, que registou 549.000 mortes.

Os especialistas há muito que alertam que o verdadeiro número de mortes no México é provavelmente muito superior devido à falta de testes e também à falta de camas em unidades de cuidados intensivos em muitos estados, o que fez com que um grande número de pessoas morresse em casa.

Revisão das "mortes em excesso"

Os novos números surgiram após uma revisão das "mortes em excesso" e dos atestados de óbito.

O relatório revisto e emitido pelo Ministério da Saúde do México mostrou que em meados de fevereiro havia 294.287 mortes "associadas à covid-19" - acima das 182.301 confirmadas anteriormente. E desde essa altura, mais de 26.772 mortes relacionadas com a covid-19 foram registadas em todo o México, o que elevaria o total para mais de 321.000.

O Presidente Andrés Manuel López Obrador tem enfrentado duras críticas pela forma com que tem lidado com a crise sanitária. A oposição acusa-o de minimizar a gravidade da pandemia e culpa-o pelos atrasos no programa de vacinação.

Até ao momento já foram administradas no México 6,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19, segundo a BBC. Os Estados Unidos anunciaram recentemente que iriam enviar quatro milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o México e Canadá. A Casa Branca disse que 2,5 milhões das doses tinham como destino o México e 1,5 milhões o Canadá.